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17:27 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде мужчина представился начальником охраны и украл выручку магазина

В Калининграде мужчина целый день играл роль руководителя службы безопасности, а в конце смены похитил выручку. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Злоумышленник пришел в торговый центр в начале рабочего дня. 25-летнему молодому человеку удалось убедить работников магазина в том, что он новый начальник службы безопасности. В этот момент настоящий работник был в отпуске. Для убедительности мужчина провел инструктаж охранников. Он также добавил, что вводит новые правила, а в конце смены будет лично принимать выручку.

«В течение рабочего дня он наблюдал за работой кассиров, выявлял недостатки в работе торгового центра и давал указания сотрудникам на их устранение. Злоумышленнику удалось подсмотреть код от сейфа, в котором хранилась выручка, однако в конце рабочего дня всю наличность забрали приехавшие инкассаторы, и ему пришлось довольствоваться лишь малой частью оставшихся в хранилище денег», — пояснила Светлана Поставничая.

Мужчина забрал 95 000 рублей. Перед уходом он удалил все видеозаписи с камер наблюдения и больше в торговом центре не появлялся. Обман вскрылся на следующий день, после того как сотрудники обнаружили пропажу денег, а на связь вышел настоящий начальник службы безопасности магазина, телефон которого ранее был недоступен. Сотрудники полиции подозреваемого задержали. Мужчина ранее работал в похожей организации и был знаком с работой служб безопасности магазинов. Выяснилось, что деньги он потратил на развлечения. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.

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