В Калининграде мужчина представился начальником охраны и украл выручку магазина

Злоумышленник пришел в торговый центр в начале рабочего дня. 25-летнему молодому человеку удалось убедить работников магазина в том, что он новый начальник службы безопасности. В этот момент настоящий работник был в отпуске. Для убедительности мужчина провел инструктаж охранников. Он также добавил, что вводит новые правила, а в конце смены будет лично принимать выручку.

«В течение рабочего дня он наблюдал за работой кассиров, выявлял недостатки в работе торгового центра и давал указания сотрудникам на их устранение. Злоумышленнику удалось подсмотреть код от сейфа, в котором хранилась выручка, однако в конце рабочего дня всю наличность забрали приехавшие инкассаторы, и ему пришлось довольствоваться лишь малой частью оставшихся в хранилище денег», — пояснила Светлана Поставничая.