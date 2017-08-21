При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали три человека
КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, получили ожоги после крупного пожара в
КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, получили ожоги после крупного пожара в
Ранее сообщалось, что более 500 человек, в том числе жители ближайших многоквартирных домов, эвакуированы
«После пожара доставлены три человека. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней тяжести, ими сейчас занимаются врачи. Пострадавшие находятся в ожоговом отделении», — сказал представитель учреждения.