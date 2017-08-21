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16:18 (мск), источник: РИА Новости

При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали три человека

КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, получили ожоги после крупного пожара в Ростове-на-Дону, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи города.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области
8-863-239-99-99Горячая линия ГУ МЧС России по Ростовской областиПодробнее
Вспыхнувший днём 21 августа пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров.
Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что более 500 человек, в том числе жители ближайших многоквартирных домов, эвакуированы из-за крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главе города организовать пункты временного размещения для пострадавших.

«После пожара доставлены три человека. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней тяжести, ими сейчас занимаются врачи. Пострадавшие находятся в ожоговом отделении», — сказал представитель учреждения.

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