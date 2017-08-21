В Екатеринбурге мужчина утонул в пруду

В ночь на 21 августа он выпивал на берегу водоема. Мужчина пошел к воде, а его товарищи услышали всплеск. Они и вызвали МЧС, но обнаружить тело водолазам помещала темнота. Поиски было решено продолжить утром. На месте также работали сотрудники полиции. При свете дня труп мужчины был обнаружен без помощи спасателей.