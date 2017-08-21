Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прорыв на южном направлении: как Россия закрепляется в Турции
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
7 самых необычных детских музеев России
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
16:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге мужчина утонул в пруду

Его искали с ночи.

В Екатеринбурге в пруду утонул мужчина, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ночь на 21 августа он выпивал на берегу водоема. Мужчина пошел к воде, а его товарищи услышали всплеск. Они и вызвали МЧС, но обнаружить тело водолазам помещала темнота. Поиски было решено продолжить утром. На месте также работали сотрудники полиции. При свете дня труп мужчины был обнаружен без помощи спасателей.

Сейчас проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Юный пермяк утонул в реке Ирень
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара
Путин назначил нового посла России в США
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Юрий Шевчук встал на защиту Эллы Памфиловой
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте.
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1», стал главной темой августа и, наконец прервав молчание, дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь