Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Грецкие орехи помогают сидеть на диете
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова
Москве грозит дефицит бюджета из-за реновации
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
17:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже 60 спасателей потушили лесной пожар, бушевавший на площади 2 гектаров

С огнем боролись больше 2 часов.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 21 августа, в 15:17 спасатели потушили крупный ландшафтный пожар, произошедший на левом берегу города. Сухая трава и валежник горели в районе дома № 53 на улице Коммунальная.

Сообщение о пожаре сегодня поступило в МЧС еще в 13:13. Тогда на место выехали первые пожарные отделения. Потом на подмогу им приехали подразделения Федеральной противопожарной службы.

«Всего от МЧС привлекалось 60 человек, 18 единиц техники, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. — Причина возникновения пожара устанавливается».

К счастью, никто из людей при пожаре не пострадал. Дым от огня было видно за много километров вокруг. Перепуганные горожане публиковали фото нового лесного пожара в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что вчера примерно в этом же районе полыхал другой крупный лесной пожар. Около улицы Калинградской 170 спасателей больше 6 часов тушили горевшую сухую траву и валежник. Площадь возгорания составила там целых 5 гектаров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пошли на дело в «День дурака»: Двое воронежцев за пару суток ограбили пять дачных домов
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара в центре города
Путин назначил нового посла России в США
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Задержан устроитель теракта в Барселоне
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Юрий Шевчук встал на защиту Эллы Памфиловой
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте.
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь