В Воронеже 60 спасателей потушили лесной пожар, бушевавший на площади 2 гектаров

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 21 августа, в 15:17 спасатели потушили крупный ландшафтный пожар, произошедший на левом берегу города. Сухая трава и валежник горели в районе дома № 53 на улице Коммунальная.

Сообщение о пожаре сегодня поступило в МЧС еще в 13:13. Тогда на место выехали первые пожарные отделения. Потом на подмогу им приехали подразделения Федеральной противопожарной службы.

«Всего от МЧС привлекалось 60 человек, 18 единиц техники, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. — Причина возникновения пожара устанавливается».

К счастью, никто из людей при пожаре не пострадал. Дым от огня было видно за много километров вокруг. Перепуганные горожане публиковали фото нового лесного пожара в соцсетях.

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