В Воронеже 60 спасателей потушили лесной пожар, бушевавший на площади 2 гектаров
С огнем боролись больше 2 часов.
С огнем боролись больше 2 часов.
В понедельник, 21 августа, в 15:17 спасатели потушили крупный ландшафтный пожар, произошедший на левом берегу города. Сухая трава и валежник горели в районе дома № 53 на улице Коммунальная.
Сообщение о пожаре сегодня поступило в МЧС еще в 13:13. Тогда на место выехали первые пожарные отделения. Потом на подмогу им приехали подразделения Федеральной противопожарной службы.
«Всего от МЧС привлекалось 60 человек, 18 единиц техники, — рассказали в
К счастью, никто из людей при пожаре не пострадал. Дым от огня было видно за много километров вокруг. Перепуганные горожане публиковали фото нового лесного пожара в соцсетях.
Напомним, что вчера примерно в этом же районе полыхал другой крупный лесной пожар. Около улицы Калинградской 170 спасателей больше 6 часов тушили горевшую сухую траву и валежник. Площадь возгорания составила там целых 5 гектаров.