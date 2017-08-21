Облсуд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Павла Пономарева

Источник: РИА "Воронеж"

Защита бывшего главы Хохольского района Павла Пономарева не смогла обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновника. Адвокат пыталась доказать, что дело незаконно. Воронежский облсуд отказал защите Пономарева в удовлетворении апелляционной жалобы, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» адвокат Павла Пономарева Наталья Юрова в понедельник, 21 августа.

— Следователь по отдела по особо важным делам не имел права возбуждать уголовное дело в отношении моего подзащитного. По федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Павел Пономарев — выборное должностное лицо. Поэтому уголовное дело мог возбудить только руководитель регионального СУ СКР Кирилл Левит, — рассказала Наталья Юрова.

Адвокат Павла Пономарева заявила, что собирается обжаловать это решение в кассации.

Бывшего главу Хохольского района обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Павел Пономарев принуждал индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей. По данным источника РИА «Воронеж», 180 тыс. рублей предназначались для строительства храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а 250 тыс. — для спортивно-оздоровительного комплекса «Хохольский». По указанию Павла Пономарева вход в торговый павильон бизнесмена заложили палетами с плиткой. Бывший глава района также угрожал, что предприниматель не сможет продлить срок аренды участка под киоском, если не перечислит нужную сумму.

Следователи, сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в администрации и в доме главы района 17 мая. Чиновника задержали 23 мая. Сначала суд арестовал его, а 2 июня изменил меру пресечения на домашний арест. Следователи сразу попросили отстранить чиновника от должности, но это сделали только 14 июня.