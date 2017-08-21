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17:27 (мск), источник: Kazinform

В турецком ДТП пострадал казахстанец

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Анталии есть казахстанец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Министерства Ануара Жайнакова.

Источник: Kazinform

По его словам, наш соотечественник получил ушибы и травму руки, ему была оказана скорая медицинская помощь, наложены швы.

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«В дорожно-транспортном происшествии на трассе Анталия-Кемер 21 августа пострадал один гражданин Казахстана, 1979 года рождения. Казахстанские дипломаты находятся на связи с пострадавшим. Его самочувствие нормальное, госпитализация не потребовалась и он продолжил свой отдых», — сказал Жайнаков.

Напомним, 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталии. Об этом сообщило в понедельник агентство Dogan.

По его данным, перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталия — Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.

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