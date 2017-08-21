В турецком ДТП пострадал казахстанец
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Среди пострадавших в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Среди пострадавших в
По его словам, наш соотечественник получил ушибы и травму руки, ему была оказана скорая медицинская помощь, наложены швы.
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Напомним, 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталии. Об этом сообщило в понедельник агентство Dogan.
По его данным, перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталия — Кемер. Водитель не справился с управлением