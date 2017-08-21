В турецком ДТП пострадал казахстанец

Источник: Kazinform

По его словам, наш соотечественник получил ушибы и травму руки, ему была оказана скорая медицинская помощь, наложены швы.

Читайте также Красные полосы на дорогах в Астане объяснили в полиции

«В дорожно-транспортном происшествии на трассе Анталия-Кемер 21 августа пострадал один гражданин Казахстана, 1979 года рождения. Казахстанские дипломаты находятся на связи с пострадавшим. Его самочувствие нормальное, госпитализация не потребовалась и он продолжил свой отдых», — сказал Жайнаков.

Напомним, 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталии. Об этом сообщило в понедельник агентство Dogan.