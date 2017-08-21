Пошли на дело в «День дурака»: Двое воронежцев за пару суток ограбили пять дачных домов

В Воронежской области СКР завершил расследование уголовного дела 14- и 18-летнего молодых людей, которых обвиняют в краже. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

По версии следствия, на «дело» парни пошли и 1 и 2 апреля 2017 года. В эти дни они проникали в дачные домики на территории садовых товариществ Борисоглебского района.