Пошли на дело в «День дурака»: Двое воронежцев за пару суток ограбили пять дачных домов
Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
В Воронежской области СКР завершил расследование уголовного дела 14- и 18-летнего молодых людей, которых обвиняют в краже. Им грозит до 6 лет тюрьмы.
По версии следствия, на «дело» парни пошли и 1 и 2 апреля 2017 года. В эти дни они проникали в дачные домики на территории садовых товариществ Борисоглебского района.
«Из помещений забирали имущество, — отметили в МВД. — Общая сумма ущерба составила 15 тысяч».
Теперь судьбу парней решит суд.