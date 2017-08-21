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16:48 (мск), источник: Новости Воронежа

Пошли на дело в «День дурака»: Двое воронежцев за пару суток ограбили пять дачных домов

Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области СКР завершил расследование уголовного дела 14- и 18-летнего молодых людей, которых обвиняют в краже. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

По версии следствия, на «дело» парни пошли и 1 и 2 апреля 2017 года. В эти дни они проникали в дачные домики на территории садовых товариществ Борисоглебского района.

«Из помещений забирали имущество, — отметили в МВД. — Общая сумма ущерба составила 15 тысяч».

Теперь судьбу парней решит суд.

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