Фотофакт: под Кобрином фура упала в канаву
Грузовик несколько часов пролежал в мелиоративном канале, почти наполовину в воде, водитель был спасен работниками МЧС.
Грузовик несколько часов пролежал в мелиоративном канале, почти наполовину в воде, водитель был спасен работниками МЧС.
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Спасатели деблокировали водителя фуры, которая въехала в мелиоративный канал и опрокинулась в Кобринском районе Брестской области, сообщили в МЧС.
Из фотографий, которые опубликованы на официальном портале МЧС и в ряде местных СМИ видно, что фура лежит в канале на правом боку, почти наполовину в воде. Звонок о данном происшествии поступил в МЧС в 07:30.
«Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что водитель грузовика съехал в мелиоративный канал и опрокинулся. Он был заблокирован в автомобиле на переднем сиденье», — сообщили Sputnik в МЧС.
Спасатели при помощи специального инструмента водителя деблокировали и передали врачам бригады скорой медицинской помощи, после осмотра мужчина в госпитализации не нуждался.
В результате ДТП грузовик получил механические повреждения, его вытащили из канала, движение по автодороге не прекращалось.