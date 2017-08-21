Фотофакт: под Кобрином фура упала в канаву

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Спасатели деблокировали водителя фуры, которая въехала в мелиоративный канал и опрокинулась в Кобринском районе Брестской области, сообщили в МЧС.

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Из фотографий, которые опубликованы на официальном портале МЧС и в ряде местных СМИ видно, что фура лежит в канале на правом боку, почти наполовину в воде. Звонок о данном происшествии поступил в МЧС в 07:30.

«Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что водитель грузовика съехал в мелиоративный канал и опрокинулся. Он был заблокирован в автомобиле на переднем сиденье», — сообщили Sputnik в МЧС.

Спасатели при помощи специального инструмента водителя деблокировали и передали врачам бригады скорой медицинской помощи, после осмотра мужчина в госпитализации не нуждался.