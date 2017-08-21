Со скульптуры на доме, где жила Ахматова, сняли голову

В комитете по охране памятников (КГИОП) обещали «разобраться», что случилось и как будут восстанавливать скульптуру. Сам дом стоит на учете в комитете как вновь выявленный памятник и входит в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» (утверждён приказом КГИОП от 20 февраля 2001 года № 15).

Дом, известный как «дом Кирилловых», являлся собственностью Василия Степановича и Екатерины Петровны Кирилловых. Левую часть дома в 1900-м году возвел архитектор Н. А. Бреев, правую в 1908-м по заказу владельцев перестроил Д. Г. Фомичёв. Бывшие собственники жили здесь вплоть до войны и умерли в блокаду в 1942 году. В апреле-мае 1915 года в доме снимала комнату Анна Ахматова; в её записях упоминается, что она называла этот дом «Пагодой».