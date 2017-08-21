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17:24 (мск), источник: РИА Крым

Пожар под Симферополем потушен

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). Возгорание сухой травы под Симферополем ликвидировано. Площадь пожара составила три гектара, сообщили РИА Новости (Крым) в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Огонь тушили четыре отделения пожарной охраны. Около 15:00 возгорание было локализовано, а спустя 10 минут полностью ликвидировано.

Как сообщалось ранее, днем под Симферополем на пересечении Евпаторийского шоссе и объездной дороги загорелась сухая трава. При этом наблюдалось сильное задымление.

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