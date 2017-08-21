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17:52 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев поручил региональному ГУ МЧС оказать содействие Ростову-на-Дону в тушении пожара

«Кубань направила 10 пожарных машин и 40 человек личного состава», — написал губернатор Краснодарского края в своем Twitter.

Краснодар. 21 августа — Новая Кубань. В Ростове-на-Дону произошел ужасный пожар. Огнем охвачены десятки домов. Была произведена экстренная эвакуация 500 человек.

Источники в оперативных служба уточняют, что площадь возгорания составляет более 6 тыс. кв. метров.

Горят частные дома в двух соседних районах: Пролетарском и Кировском.

В городе открыли пункт временного размещения пострадавших.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тушение пожара осложняется погодными условиями. В Ростове-на-Дону наблюдается сильный ветер. В пресс-службе администрации Краснодарского края пояснили, что в борьбе с огнем уже задействованы вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный катер. Кубань направила специалистов на помощь ростовским коллегам.

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