Кондратьев поручил региональному ГУ МЧС оказать содействие Ростову-на-Дону в тушении пожара
«Кубань направила 10 пожарных машин и 40 человек личного состава», — написал губернатор Краснодарского края в своем Twitter.
«Кубань направила 10 пожарных машин и 40 человек личного состава», — написал губернатор Краснодарского края в своем Twitter.
Краснодар. 21 августа — Новая Кубань. В
Источники в оперативных служба уточняют, что площадь возгорания составляет более 6 тыс. кв. метров.
Горят частные дома в двух соседних районах: Пролетарском и Кировском.
В городе открыли пункт временного размещения пострадавших.
Тушение пожара осложняется погодными условиями. В