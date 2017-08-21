Кондратьев поручил региональному ГУ МЧС оказать содействие Ростову-на-Дону в тушении пожара

Краснодар. 21 августа — Новая Кубань. В Ростове-на-Дону произошел ужасный пожар. Огнем охвачены десятки домов. Была произведена экстренная эвакуация 500 человек.

Источники в оперативных служба уточняют, что площадь возгорания составляет более 6 тыс. кв. метров.

Горят частные дома в двух соседних районах: Пролетарском и Кировском.

В городе открыли пункт временного размещения пострадавших.