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17:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже арестовали на 2 месяца дочь главы районной администрации

Любовь Овчинникову заподозрили в мошенничестве с землей.

Источник: РИА "Воронеж"

Ленинский райсуд избрал меру пресечения дочери главы администрации Новоусманского района Владимира Чернышова — Любови Овчинниковой. Защита предлагала залог за женщину — 1 млн рублей. Однако по ходатайству следствия Овчинникову отправили под арест на 2 месяца. Она проведет в СИЗО время до 16 октября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в суде в понедельник, 21 августа.

Суд об избрании меры пресечения начался в пятницу, 19 августа. Из-за ходатайства адвокатов Овчинниковой заседание перенесли на два дня. На это время подозреваемую отправили в изолятор временного содержания.

Дочь главы администрации Новоусманского района стала главным фигурантом дела о мошенничестве с землей. По версии следователей, группа лиц присвоила несколько участков с помощью сотрудников администрации района. Сообщники получили на махинациях с землей инвалидов несколько миллионов рублей. Пока в деле фигурируют 10 участков, но силовики предполагают, что подозреваемые могли присвоить по такой же схеме до 100 наделов.

По информации источника РИА «Воронеж», сообщники находили инвалидов, которые имеют право на льготную землю, и оформляли на них документы. Местные жители «получали» участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю перепродавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.

Воронежские СМИ писали, что Овчинникова проводила махинации с землей, пользуясь своим служебным положением: женщина руководит районным БТИ. Но по данным нашего источника, мошенническая схема, в которой подозревают женщину, не связана с ее основной работой.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

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