В Воронеже арестовали на 2 месяца дочь главы районной администрации

Дочь главы администрации Новоусманского района стала главным фигурантом дела о мошенничестве с землей. По версии следователей, группа лиц присвоила несколько участков с помощью сотрудников администрации района. Сообщники получили на махинациях с землей инвалидов несколько миллионов рублей. Пока в деле фигурируют 10 участков, но силовики предполагают, что подозреваемые могли присвоить по такой же схеме до 100 наделов.



По информации источника РИА «Воронеж», сообщники находили инвалидов, которые имеют право на льготную землю, и оформляли на них документы. Местные жители «получали» участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю перепродавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.