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17:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев: «В Ростове введен режим ЧС»

В Ростове-на-Дону власти делают все возможное, чтобы взять под контроль ситуацию с пожаром, который происходит в центре города. Оперативным штабом руководит глава региона.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области
8-863-239-99-99Горячая линия ГУ МЧС России по Ростовской областиПодробнее
Вспыхнувший днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров.
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«В Ростове введен режим чрезвычайной ситуации. Это пожар невиданной силы, такого в Ростове не помнят старожилы. Власти города и области привлекают все силы, чтобы взять ситуацию под контроль», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщает сайт донского правительства, в тушении задействовано 30 спецмашин и два вертолета. По всему кварталу отключили газ, электричество. Район оцеплен полицией. К борьбе с огнем привлечены силы из Батайска и Новочеркасска.

Причины пожара уточняются. По предварительным данным, возгорание началось в ветхом доме на улице Нижегородской, где никто не проживает. Из-за порывов ветра огонь перебросился на близлежащие дома и на соседний квартал.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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