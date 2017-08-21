Василий Голубев: «В Ростове введен режим ЧС»
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«В Ростове введен режим чрезвычайной ситуации. Это пожар невиданной силы, такого в Ростове не помнят старожилы. Власти города и области привлекают все силы, чтобы взять ситуацию под контроль», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как сообщает сайт донского правительства, в тушении задействовано 30 спецмашин и два вертолета. По всему кварталу отключили газ, электричество. Район оцеплен полицией. К борьбе с огнем привлечены силы из Батайска и Новочеркасска.
Причины пожара уточняются. По предварительным данным, возгорание началось в ветхом доме на улице Нижегородской, где никто не проживает.