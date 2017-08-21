В Каталонии полицейские застрелили мужчину, на котором был пояс смертника

По данным радиостанции, полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Сообщается, что его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

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Как сообщает издание Pais, уничтоженный мужчина «похож» на исполнителя теракта в Барселоне.

Детали произошедшего выясняются.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.