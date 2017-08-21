При пожаре в Ростове-на Дону пострадали 22 человека

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Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы.

«Двадцать два человека обратились в лечебные учреждения. Трое из них — в больницу скорой медицинской помощи по городу Ростову с ожогами, они в нетяжелом состоянии. Четыре человека обратились в травмпункты», — сказал представитель ведомства.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.