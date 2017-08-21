При пожаре в Ростове-на Дону пострадали 22 человека
КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Число пострадавших при крупном пожаре в частном секторе
КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Число пострадавших при крупном пожаре в частном секторе
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы.
«Двадцать два человека обратились в лечебные учреждения. Трое из них — в больницу скорой медицинской помощи по городу Ростову с ожогами, они в нетяжелом состоянии. Четыре человека обратились в травмпункты», — сказал представитель ведомства.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью
По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, его тушат девять бортов авиации. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от пожара открыли шесть пунктов временного размещения общей вместимостью 720 человек. Эвакуированы около 560 человек.