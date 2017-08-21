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18:34 (мск), источник: РИА Новости

При пожаре в Ростове-на Дону пострадали 22 человека

КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Число пострадавших при крупном пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону возросло до 22 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ростовской области.

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Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.
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Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы.

«Двадцать два человека обратились в лечебные учреждения. Трое из них — в больницу скорой медицинской помощи по городу Ростову с ожогами, они в нетяжелом состоянии. Четыре человека обратились в травмпункты», — сказал представитель ведомства.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, его тушат девять бортов авиации. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от пожара открыли шесть пунктов временного размещения общей вместимостью 720 человек. Эвакуированы около 560 человек.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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