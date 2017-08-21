Движение «Ласточек» против часовой стрелки на МЦК приостановлено

В настоящее время приостановлено движение “Ласточек” против часовой стрелки (по внешнему кругу). Это связано с незапланированной остановкой одного из составов. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение “Ласточек”. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Пресс-служба МЦК