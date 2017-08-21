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18:19 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение «Ласточек» против часовой стрелки на МЦК приостановлено

Движение поездов «Ласточка» против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) приостановлено.

Об этом сообщается в канале Telegram столичной магистрали.

В настоящее время приостановлено движение “Ласточек” против часовой стрелки (по внешнему кругу). Это связано с незапланированной остановкой одного из составов. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение “Ласточек”. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Пресс-служба МЦК

Уточняется, что по часовой стрелке поезда на МЦК курсируют согласно графику.

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