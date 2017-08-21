Движение «Ласточек» против часовой стрелки на МЦК приостановлено
Движение поездов «Ласточка» против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) приостановлено.
Движение поездов «Ласточка» против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) приостановлено.
Об этом сообщается в канале Telegram столичной магистрали.
В настоящее время приостановлено движение “Ласточек” против часовой стрелки (по внешнему кругу). Это связано с незапланированной остановкой одного из составов. Прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение “Ласточек”. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Уточняется, что по часовой стрелке поезда на МЦК курсируют согласно графику.