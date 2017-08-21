Площадь пожара в центре Ростова достигла 10 тыс. кв.м

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По предварительным данным погибших нет, за медицинской помощью обратилось 25 человек, 3-е из них госпитализированы.

Тушение проводится по повышенному, четвертому, номеру. Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер с порывами до 15 м/c и плотная застройка.

Сейчас на месте происшествия работают 7 вертолетов (Ми-6, МИ-8 и 5 вертолетов Росгвадии), так же задействован пожарный катер «Вьюн» с которого осуществляется дозаправка пожарных автомобилей.

На месте работают психологи от МЧС России. Штаб для граждан, пострадавших от пожара, действует Управление социальной защиты Пролетарского района города Ростова-на-Дону (40 лет Победы, 81).