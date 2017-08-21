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18:34 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Площадь пожара в центре Ростова достигла 10 тыс. кв.м

По состоянию на 17:30 в центре Ростова-на-Дону огнем охвачены порядка 25 частных (11 2-х этажных и 14 одноэтажных) домов. Пожар распространился на площади в 10 000 кв.м. Это информация главного управления МЧС России по Ростовской области.

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Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.
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По предварительным данным погибших нет, за медицинской помощью обратилось 25 человек, 3-е из них госпитализированы.

Тушение проводится по повышенному, четвертому, номеру. Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер с порывами до 15 м/c и плотная застройка.

Сейчас на месте происшествия работают 7 вертолетов (Ми-6, МИ-8 и 5 вертолетов Росгвадии), так же задействован пожарный катер «Вьюн» с которого осуществляется дозаправка пожарных автомобилей.

На месте работают психологи от МЧС России. Штаб для граждан, пострадавших от пожара, действует Управление социальной защиты Пролетарского района города Ростова-на-Дону (40 лет Победы, 81).

Развернуты 2 пункта временного размещения: в средней школе № 5 (ул. Социалистическая, 195) и средней школе № 22 (пр. Театральный, 48).

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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