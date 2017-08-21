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18:25 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего июле в г.о Бор Нижегородской области 35-летнего Игоря Новикова

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего июле в г.о Бор Нижегородской области 35-летнего Игоря Новикова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер» 21 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 26 июля 2017 года мужчина встречался с друзьями около лодочной станции, на данный момент его местонахождение неизвестно. Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в серую ветровку, белую футболку фирмы Adidas, темно-синие спортивные штаны, бело-голубые кроссовки. Особые приметы: на правой руке около плеча татуировка в виде фенечки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8−831−291−51−51 (волонтёры). Напомним, что разыскиваемый в Москве и Нижнем Новгороде Дмитрий Никиташин был найден живым 18 августа 2017 года.

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