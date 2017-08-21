Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего июле в г.о Бор Нижегородской области 35-летнего Игоря Новикова

Согласно информации, 26 июля 2017 года мужчина встречался с друзьями около лодочной станции, на данный момент его местонахождение неизвестно. Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в серую ветровку, белую футболку фирмы Adidas, темно-синие спортивные штаны, бело-голубые кроссовки. Особые приметы: на правой руке около плеча татуировка в виде фенечки.