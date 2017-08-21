В Алматы пропала 13-летняя девочка

Карина, если ты читаешь это сообщение, то знай. Мы не хотели тебя обидеть, мы все очень сильно переживаем за тебя! Милая, пожалуйста, вернись домой, прости нас за то, что мы тебя обидели. Всё будет хорошо, позвони хотя бы Тане, сообщи что с тобой всё хорошо. Мы тебя любим, — говорится в сообщении родных пропавшей девочки.