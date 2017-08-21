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19:08 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы пропала 13-летняя девочка

В Алматы разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры с родными и не вернулась. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил волонтер совета общественной безопасности Ислам Угушев, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По данным Ислама, 13-летняя Карина Дроздова ушла из дома 18 августа после ссоры с родными и до сих пор не вернулась.

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«Карина очень добрая, отзывчивая, доверчивая и наивная. Последний раз Карину видели в районе Орбиты 2.

Карина, если ты читаешь это сообщение, то знай. Мы не хотели тебя обидеть, мы все очень сильно переживаем за тебя! Милая, пожалуйста, вернись домой, прости нас за то, что мы тебя обидели. Всё будет хорошо, позвони хотя бы Тане, сообщи что с тобой всё хорошо. Мы тебя любим, — говорится в сообщении родных пропавшей девочки.

Если кто-либо владеет какой-нибудь информацией о местонахождении Карины Дроздовой, родные просят обратиться по телефонам: +7 701 356 60 25 — Татьяна, +7 707 252 61 00 — Инициативная группа поиска С. О. Б.

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