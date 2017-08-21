На трассе под Омском «паровозиком» столкнулись 6 машин

ДТП произошло сегодня около 10:30 на трассе Челябинск — Новосибирск в Омском районе. На 789 километре «Лада-211540», за рулем которой был 41-летний водитель, врезалась в стоящий автомобиль «Тойота-Раум». От удара тот продвинулся вперед и наехал на «Тойота-Корона», стоявший перед ним. В свою очередь, «Корона» ударила в зад «Фольцваген-Гольф», а он налетел на «Дэу-Нексия». В результате из-за «паровозика» дорогу заблокировала пробка.