На трассе под Омском «паровозиком» столкнулись 6 машин
Одна из машин врезалась во впереди стоящий автомобиль, остальные пострадали по инерции.
Одна из машин врезалась во впереди стоящий автомобиль, остальные пострадали по инерции.
ДТП произошло сегодня около 10:30 на трассе Челябинск — Новосибирск в Омском районе. На 789 километре «Лада-211540», за рулем которой был 41-летний водитель, врезалась в стоящий автомобиль «Тойота-Раум». От удара тот продвинулся вперед и наехал на «Тойота-Корона», стоявший перед ним. В свою очередь, «Корона» ударила в зад «Фольцваген-Гольф», а он налетел на «Дэу-Нексия». В результате
Массовая авария обошлась без пострадавших. Медики на месте осмотрели 35-летнего водителя «Тойота-Раум» и 21-летнюю пассажирку «Короны» и отпустили их домой. Как сообщают в