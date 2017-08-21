В Ростове-на-Дону из-за пожара за медицинской помощью обратились 27 человек

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью из-за крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону выросло до 27 человек, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Ранее сообщалось о 25 обратившихся за медпомощью, из которых трое госпитализированы.

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«По данным областного минздрава, в больничные пункты обратились 27 человек, в том числе — четверо с ожогами (трое госпитализированы), шестерым оказана первая помощь в травмпункте, двое лежачих больных эвакуированы в лечебные учреждения, 14 обратились за ситуационной помощью. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Как отмечает ГУ МЧС по Ростовской области, по состоянию на 17:30 «огнем охвачены порядка 25 частных (11 двухэтажных и 14 жилых одноэтажных домов) на общей площади 10 тысяч квадратных метров», погибших, по предварительным данным, нет.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Возгорание тушат девять бортов авиации. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.