В Ростове-на-Дону из-за пожара за медицинской помощью обратились 27 человек
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью
Ранее сообщалось о 25 обратившихся за медпомощью, из которых трое госпитализированы.
«По данным областного минздрава, в больничные пункты обратились 27 человек, в том числе — четверо с ожогами (трое госпитализированы), шестерым оказана первая помощь в травмпункте, двое лежачих больных эвакуированы в лечебные учреждения, 14 обратились за ситуационной помощью. Погибших нет», — говорится в сообщении.
Как отмечает ГУ МЧС по Ростовской области, по состоянию на 17:30 «огнем охвачены порядка 25 частных (11 двухэтажных и 14 жилых одноэтажных домов) на общей площади 10 тысяч квадратных метров», погибших, по предварительным данным, нет.
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