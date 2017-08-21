Фото: Стена обрушилась на припаркованные машины в столице
Неприятный сюрприз ждал сегодня двух столичных водителей. Инцидент произошел на улице Каля Ешилор 59. Там во время ремонтных работ обвалилась стена.
Неприятный сюрприз ждал сегодня двух столичных водителей. Инцидент произошел на улице Каля Ешилор 59. Там во время ремонтных работ обвалилась стена.
В результате были повреждены две припаркованные машины. В их салонах никого не было, обошлось без пострадавших.
На данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые опрашивают свидетелей и владельцев автомобилей.
Полиции предстоит выяснить все детали произошедшего.