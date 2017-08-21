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18:46 (мск), источник: Publika.md

Фото: Стена обрушилась на припаркованные машины в столице

Неприятный сюрприз ждал сегодня двух столичных водителей. Инцидент произошел на улице Каля Ешилор 59. Там во время ремонтных работ обвалилась стена.

Источник: Publika.md

В результате были повреждены две припаркованные машины. В их салонах никого не было, обошлось без пострадавших.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые опрашивают свидетелей и владельцев автомобилей.

Полиции предстоит выяснить все детали произошедшего.

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