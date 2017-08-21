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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в Ростове-на-Дону локализован на шести из девяти участков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Пожарные в Ростове-на-Дону локализовали пожар на шести из девяти участков, его тушение осложнено плотной застройкой и сильным ветром, сообщил журналистам начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

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Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Пожарные в Ростове-на-Дону локализовали пожар на шести из девяти участков, его тушение осложнено плотной застройкой и сильным ветром, сообщил журналистам начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

«Тушение пожара осуществляется на девяти боевых участках. На шести из них работы по локализации пожара завершены, на трех продолжаются», — сказал он.

По его словам, всего в тушении пожара задействованы более 400 человек и 200 единиц техники, привлечены пожарный катер «Вьюн» МЧС России и семь вертолетов. Для усиления авиагруппировки из Москвы в Ростов-на-Дону следует самолет Ил-76 МЧС России.

Одер сообщил, что тушение пожара осложнено плотной застройкой и сильным ветром, порывы которого достигают 15 метров в секунду.

В районе пожара работают лаборатории по замеру проб воздуха. «Предельно допустимые концентрации вредных веществ находятся в пределах нормы», — сказал Одер.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Столб дыма над домами и огонь во дворах — крупный пожар в Ростове-на-Дону.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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