Пожар в Ростове-на-Дону локализован на шести из девяти участков

«Тушение пожара осуществляется на девяти боевых участках. На шести из них работы по локализации пожара завершены, на трех продолжаются», — сказал он.
По его словам, всего в тушении пожара задействованы более 400 человек и 200 единиц техники, привлечены пожарный катер «Вьюн» МЧС России и семь вертолетов. Для усиления авиагруппировки из Москвы в
Одер сообщил, что тушение пожара осложнено плотной застройкой и сильным ветром, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
В районе пожара работают лаборатории по замеру проб воздуха. «Предельно допустимые концентрации вредных веществ находятся в пределах нормы», — сказал Одер.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью
Столб дыма над домами и огонь во дворах — крупный пожар в