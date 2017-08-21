В Нижнем Тагиле мужчина провалился в открытый люк

С тяжелыми травмами он находится в реанимации.

«Лёгкое задето, перелом двух рёбер, про ссадины и ушибы я вообще не говорю. У него 2/3 лёгких кровью заполнено, в тяжёлом состоянии находится», — сказала жена пострадавшего Юлия Фролова.