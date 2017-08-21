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21:35 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Нижнем Тагиле мужчина провалился в открытый люк

В открытый канализационный люк в Нижнем Тагиле ночью провалился пенсионер.

С тяжелыми травмами он находится в реанимации.

«Лёгкое задето, перелом двух рёбер, про ссадины и ушибы я вообще не говорю. У него 2/3 лёгких кровью заполнено, в тяжёлом состоянии находится», — сказала жена пострадавшего Юлия Фролова.

Из колодца мужчина выбрался самостоятельно. За медпомощью обратился, когда самочувствие серьёзно ухудшилось. После ЧП коммунальные службы установили на люк крышку. А тех, кто понесет ответственность за случившееся, устанавливает прокуратура.

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