В Нижнем Тагиле мужчина провалился в открытый люк
В открытый канализационный люк в Нижнем Тагиле ночью провалился пенсионер.
В открытый канализационный люк в Нижнем Тагиле ночью провалился пенсионер.
С тяжелыми травмами он находится в реанимации.
«Лёгкое задето, перелом двух рёбер, про ссадины и ушибы я вообще не говорю. У него 2/3 лёгких кровью заполнено, в тяжёлом состоянии находится», — сказала жена пострадавшего Юлия Фролова.
Из колодца мужчина выбрался самостоятельно. За медпомощью обратился, когда самочувствие серьёзно ухудшилось. После ЧП коммунальные службы установили на люк крышку. А тех, кто понесет ответственность за случившееся, устанавливает прокуратура.