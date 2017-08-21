Водитель угодил на машине в озеро, пытаясь скрыться от полиции
В Комрате водитель автомобиля Mercedes попытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и угодил в озеро.
В Комрате водитель автомобиля Mercedes попытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и угодил в озеро.
В вечернее время сотрудник полиции решил остановить автомобиль Mercedes с приднестровскими регистрационными знаками, но водитель не остановился. Более того, он начал ехать с большей скоростью, пытаясь скрыться от стражей порядка, но лихачу этот маневр не удался.
Житель гагаузского села Буджак не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в комратском озере. Во время падения автомобиля в озеро водитель не пострадал.
Ранее двое мужчин были задержаны за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотест показал 1.19 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.