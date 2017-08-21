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21 августа, источник: Noi.md

Водитель угодил на машине в озеро, пытаясь скрыться от полиции

В Комрате водитель автомобиля Mercedes попытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и угодил в озеро.

Источник: Noi.md

В вечернее время сотрудник полиции решил остановить автомобиль Mercedes с приднестровскими регистрационными знаками, но водитель не остановился. Более того, он начал ехать с большей скоростью, пытаясь скрыться от стражей порядка, но лихачу этот маневр не удался.

Житель гагаузского села Буджак не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в комратском озере. Во время падения автомобиля в озеро водитель не пострадал.

Ранее двое мужчин были задержаны за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотест показал 1.19 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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