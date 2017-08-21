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19:39 (мск), источник: РИА Новости

Полиция подтвердила, что ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция Каталонии подтвердила, что ликвидированный в Субиратсе мужчина был исполнителем теракта в Барселоне.

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«Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне», — сообщила полиция Каталонии в Twitter.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Каталонская полиция считает, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем автофургона, врезавшегося в пешеходов в центре Барселоны, после нападения он пешком скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Правоохранительные органы ранее заявили, что в группировку, которая стоит за терактами в Каталонии, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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