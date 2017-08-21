Полиция подтвердила, что ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция Каталонии подтвердила, что ликвидированный в Субиратсе мужчина был исполнителем теракта в Барселоне.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция Каталонии подтвердила, что ликвидированный в Субиратсе мужчина был исполнителем теракта в Барселоне.
«Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне», — сообщила полиция Каталонии в Twitter.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
Правоохранительные органы ранее заявили, что в группировку, которая стоит за терактами в Каталонии, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.
*Террористическая организация, запрещенная в России