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21:34 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минской области сын убил и сжег отца

Страшное убийство раскрыли оперативники Управления внутренних дел Миноблисполкома.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщается на сайте ведомства, 25 июня 2017 года в одном из районов Минской области был обнаружен обгоревший труп мужчины. Более полутора месяцев потребовалось на то, что бы установить его личность и обстоятельства произошедшего. В итоге проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска раскрыто убийство 57-летнего минчанина. В совершении преступления подозревается его 30-летний сын.

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Труп неизвестного мужчины был обнаружен днем 25 июня на поле у лесополосы вдоль железной дороги. Случайный прохожий обратил внимание на кострище в безлюдном месте. Подойдя ближе, он заметил обгоревшие человеческие останки.

Как рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома Дмитрий Крюков, изначально основной сложностью было установление личности погибшего, поскольку тело было подвержено сильному термическому воздействию. Группа опытных сотрудников уголовного розыска, следователей и экспертов кропотливо работала именно в этом направлении. В ходе целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий собирался и анализировался большой объем информации, велись специальные криминалистические исследования, выстраивались и проверялись различные версии.

Розыскные мероприятия существенно продвинулись после того, как в милицию поступило заявление о пропавшем без вести 57-летнем минчанине. В ходе проверки и отработки этой информации выяснилось, что именно останки этого мужчины были обнаружены на кострище.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства был задержан 30-летний сын мужчины. По имеющейся информации убийство было совершено на почве сложившихся личных неприязненных отношений между отцом и сыном. Родитель проживал с семьей сына в одной квартире. Нередкие разногласия происходили из-за злоупотребления отца спиртными напитками и вытекающим из этого образом жизни. Очередной конфликт, случившийся в ночь на 25 июня, перерос в потасовку. В результате было совершено убийство. Труп был вывезен за пределы города Минска и для сокрытия следов совершения преступления подожжен.

Подозреваемый в совершении убийства задержан и водворен в изолятор временного содержания. С ним проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Убийство»).

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