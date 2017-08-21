Жительница Караганды помогла раскрыть преступление

По данным пресс-службы, 18 августа в полицию обратилась 66-летняя жительница города, которая сообщила, что ее квартиру обворовали. Неизвестные пробрались в квартиру, расположенную в центре города подобрав ключи. Из квартиры по словам хозяйки исчез сейф, в котором женщина хранила 900 тысяч тенге, документы и французские духи.

«Наверняка, многие из жителей города и страны знают о программах “Соседский присмотр” и “Безопасный двор”. Знала о программах и 56-летняя бдительная карагандинка, соседка обворованной женщины. Она не только увидела неизвестных, которые выносили из подъезда сейф, но и записала номер автомашины, на которой с места происшествия скрылись преступники. Когда женщина увидела полицейских во дворе своего дома, то поняла, что совершена кража и сразу сообщила им ценную информацию о домушниках», — сообщили в ДВД Карагандинской области.