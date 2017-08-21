Жительница Караганды помогла раскрыть преступление
В Караганде 56-летняя женщина будет поощрена правами начальника УВД Караганды за то, то что помогла полицейским раскрыть квартирную кражу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД области.
В Караганде 56-летняя женщина будет поощрена правами начальника УВД Караганды за то, то что помогла полицейским раскрыть квартирную кражу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД области.
По данным
«Наверняка, многие из жителей города и страны знают о программах “Соседский присмотр” и “Безопасный двор”. Знала о программах и 56-летняя бдительная карагандинка, соседка обворованной женщины. Она не только увидела неизвестных, которые выносили из подъезда сейф, но и записала номер автомашины, на которой с места происшествия скрылись преступники. Когда женщина увидела полицейских во дворе своего дома, то поняла, что совершена кража и сразу сообщила им ценную информацию о домушниках», — сообщили в ДВД Карагандинской области.
Полицейские проверили полученную информацию и по «горячим следам» установили и задержали подозреваемых в совершении кражи.
Задержанными по подозрению в совершении кражи оказались двое 22-летних жителей Майкудука, на данный момент проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.