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21:07 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев обсудил вопросы, связанные с ликвидацией последствий пожара в Ростове-на-Дону, с главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Медведев дал поручение оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате пожара, разместить их и определить размеры нанесенного ущерба», — сказали журналистам в кабмине.

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Правительственные структуры готовы оказать любое содействие в ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия, подчеркнули в пресс-службе.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, в результате пожара пострадали 45 человек, госпитализированы семь.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах, жертв нет. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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 Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону
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