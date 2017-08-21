Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев обсудил вопросы, связанные с ликвидацией последствий пожара в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев обсудил вопросы, связанные с ликвидацией последствий пожара в
«Медведев дал поручение оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате пожара, разместить их и определить размеры нанесенного ущерба», — сказали журналистам в кабмине.
Правительственные структуры готовы оказать любое содействие в ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия, подчеркнули в
По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, в результате пожара пострадали 45 человек, госпитализированы семь.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью