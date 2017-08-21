Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах, жертв нет. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров.