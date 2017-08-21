Пожар в Ростове-на-Дону локализован, полиция рассмотрит все версии

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В результате пожара никто не погиб. 45 человек пострадали, семь человек госпитализированы, в том числе трое полицейских и спасатель. За различной помощью обратились около 420 человек и их число за ночь, скорее всего, увеличится.

Власти заявили о единовременной материальной помощи пострадавшим в размере 20 тысяч рублей, также во вторник будет объявлено о размере матпомощи из областного и городского бюджетов.

Полиция заявила, что рассматривает ряд версий произошедшего, в том числе техногенные причины и человеческий фактор. Прокуратура пообещала рассмотреть все версии. Губернатор Ростовской области пообещал, что версия поджога будет отработана самым серьезным образом.

Сложные условия

Несколько жилых домов загорелись в частном секторе в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону в понедельник в 12.52 мск. По данным МЧС, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома. К месту пожара сразу выехали пожарные и сотрудники МВД. Как позже сообщило правительство области со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева, по предварительным данным, пожар начался в брошенных, непригодных для проживания домах.

Из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду огонь быстро перекинулся на другие дома. Площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров, ему был присвоен повышенный четвертый номер сложности.

Возгорание тушили десять бортов авиации, к том числе самолет Ил-76 МЧС России, который прибыл для усиления группировки из Москвы. На помощь спасателям прибыли 200 военных, расчеты пожарных из других городов и районов области. К тушению также подключились около 160 сотрудников полиции из всех восьми отделов Ростова-на-Дону.

Вскоре после возгорания на месте пожара прогремели несколько взрывов, предположительно, взорвались газовые баллоны, находящиеся в горящих домах, что также осложнило обстановку. Еще один мощный взрыв прогремел во второй половине дня. После этого полицейские перекрыли несколько прилегающих к горящему кварталу улиц и попросили жителей как можно дальше отойти от места пожара, так как в районе пожара чувствовался запах газа.

На место приехали представители городской администрации и специалисты «Горгаза». Попавшие в зону пожара шесть кварталов были отключены от газа и электричества. Вечером на месте пожара начала работу передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферного воздуха.

Практически сразу возникла угроза пожара и в двух расположенных рядом многоэтажках. К вечеру, несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на шестой этаж одного из многоквартирных домов, но, по данным источника РИА Новости в оперативном штабе, пожар в квартире быстро локализовали.

Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров в 18.53 мск.

Пожарные продолжат тушение ночью, но уже без авиации. Для эффективной работы ночью спасатели установят световые башни.

Также в МЧС заявили, что квартал будет оцеплен на ночь, полиция будет охранять его от мародеров, так как люди не успели вынести большое количество ценных вещей.

Обошлось без жертв

В результате пожара никто не погиб. По последним данным, 45 человек пострадали, семь из них госпитализированы. В числе госпитализированных — трое полицейских и сотрудник МЧС, который получил черепно-мозговую травму.

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По мере распространения пожара спасатели и полиция эвакуировали жителей близлежащих домов. По последним данным, были эвакуированы 650 человек. По данным губернатора Ростовской области, на 17.30 мск за помощью по различным вопросам обратилось около 420 человек, за ночь их число, скорее всего, увеличится.

Для пострадавших были организованы четыре пункта временного размещения, выделены пять автобусов, семь маршруток и три грузовика для перевозки людей. Также организованы пункт горячего питания.

Власти уже заявили о единовременной материальной помощи пострадавшим в размере 20 тысяч рублей. Также, по словам губернатора, во вторник утром будут озвучены данные по матпомощи из областного и городского бюджетов.

На месте пожара работают психологи Южного филиала Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, также была открыта горячая линия.

В городе был введен режим ЧС. Глава администрации города Виталий Кушнарев призвал автовладельцев временно ограничить поездки на автомобиле в районе тушения пожара до полной ликвидации возгорания.

Версия поджога будет отработана

Губернатор Голубев на совещании оперативного штаба упомянул, что в СМИ «активно распространяется информация о поджоге». По словам губернатора, к нему обращались жители, которые говорили о возможности поджога «открыто, настойчиво», а также о том, «что это преднамеренное действие некоторых риелторов».

Главный прокурор области Юрий Баранов ответил, что рассматриваются различные версии, причины пожара выяснит следствие. Он добавил, что пока преждевременно говорить о причинах пожара, следственные органы осмотрят место происшествия и сделают выводы. Губернатор, в свою очередь, пообещал, что версия поджога будет отработана «самым серьезным образом».