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00:25 (мск), источник: Интерфакс

Датская полиция обнаружила тело шведской журналистки Ким Валл

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Датские правоохранительные органы обнаружили в территориальных водах Дании тело женщины, в которой опознали пропавшую журналистку Ким Валл, сообщил в понедельник шведский телеканал SVT Nyheter.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что создатель и владелец подводной лодки, на которой шведскую журналистку Ким Валл в последний раз видели живой, Петер Мадсен заявил, что во время путешествия на подводном судне произошел несчастный случай, в результате которого девушка скончалась.

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«Обвиняемый рассказал полиции и суду, что на борту подводной лодки произошел несчастный случай, ставший причиной смерти Валл, после чего он (Мадсен — ИФ) похоронил ее в море», — говорилось в заявлении полиции Копенгагена, которая ведет расследование этого дела.

«Полиция Копенгагена также подтверждает, что обвинения (против Мадсена — ИФ) остаются в силе», — также заявили в полиции.

Подлодка, на которой Валл путешествовала с создателем и владельцем судна Мадсеном, затонула в пятницу 11 августа, сам Мадсен был спасен, а журналистка считалась пропавшей. Позже лодку подняли и отбуксировали в порт Копенгагена, но на борту никого не обнаружили.

В полиции заявили, что полагают, что затопление подлодки было намеренным, его цель — скрыть убийство. Мадсен сконструировал самодельную подлодку «Наутилус» в 2008 году. Тогда она стала самым большим таким судном в мире.

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