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09:21 (мск), источник: Югополис

Пожар на рынке в Новокубанске тушили 4 часа

О серьезном пожаре, который произошел вечером в понедельник, 21 августа, на центральном рынке в городе Новокубанске, расположенном на улице Первомайской, ранее сообщал «Югополис».

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17.11. Площадь пожара составила более 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 человек и 14 единиц техники.

На месте пожара также работали сотрудники следственно-оперативной группы, дорожно-патрульной службы, патрульные постовые и участковые уполномоченные.

Около 30 полицейских оцепили территорию, прилегающую к рынку, 6 нарядов ДПС осуществляли беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара, регулировали транспортное движение. Около 20 человек, проживающих в близлежащих домах, попросили покинуть помещения до локализации пожара, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

Как сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 18.50 было ликвидировано открытое горение. В 20.49 пожар был потушен.

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