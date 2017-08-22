Пожар на рынке в Новокубанске тушили 4 часа
О серьезном пожаре, который произошел вечером в понедельник, 21 августа, на центральном рынке в городе Новокубанске, расположенном на улице Первомайской, ранее сообщал «Югополис».
О серьезном пожаре, который произошел вечером в понедельник, 21 августа, на центральном рынке в городе Новокубанске, расположенном на улице Первомайской, ранее сообщал «Югополис».
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17.11. Площадь пожара составила более 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 человек и 14 единиц техники.
На месте пожара также работали сотрудники
Около 30 полицейских оцепили территорию, прилегающую к рынку, 6 нарядов ДПС осуществляли беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара, регулировали транспортное движение. Около 20 человек, проживающих в близлежащих домах, попросили покинуть помещения до локализации пожара, сообщает
Как сообщает «Югополису»