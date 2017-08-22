Пожар на рынке в Новокубанске тушили 4 часа

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17.11. Площадь пожара составила более 2000 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 человек и 14 единиц техники.

На месте пожара также работали сотрудники следственно-оперативной группы, дорожно-патрульной службы, патрульные постовые и участковые уполномоченные.

Около 30 полицейских оцепили территорию, прилегающую к рынку, 6 нарядов ДПС осуществляли беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара, регулировали транспортное движение. Около 20 человек, проживающих в близлежащих домах, попросили покинуть помещения до локализации пожара, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.