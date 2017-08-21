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21 августа, источник: Интерфакс

Летевший из Анапы в Абрау-Дюрсо вертолет Robinson-66 врезался в гору

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — На Черноморском побережье Кубани, столкнувшись с горой, разбился частный вертолет, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Вертолет Robinson-66 летел в паре с аналогичным вертолетом из Анапы в Абрау-Дюрсо и в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся с горой», — сказал источник.

Предварительно вертолет принадлежал ростовской авиакомпании Blackwood shipping.

Судьба членов экипажа и пассажиров выясняется.

На место крушения направились спасатели.

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