Летевший из Анапы в Абрау-Дюрсо вертолет Robinson-66 врезался в гору
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — На Черноморском побережье Кубани, столкнувшись с горой, разбился частный вертолет, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — На Черноморском побережье Кубани, столкнувшись с горой, разбился частный вертолет, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«Вертолет Robinson-66 летел в паре с аналогичным вертолетом из Анапы в
Предварительно вертолет принадлежал ростовской авиакомпании Blackwood shipping.
Судьба членов экипажа и пассажиров выясняется.
На место крушения направились спасатели.