В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вертолет Robinson в понедельник вечером потерпел крушение в Анапском районе Краснодарского края, на борту находился пилот, сообщил Следственный комитет РФ.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вертолет Robinson в понедельник вечером потерпел крушение в Анапском районе Краснодарского края, на борту находился пилот, сообщил Следственный комитет РФ.
По данным ведомства, вертолет должен был лететь по маршруту Анапа —
«Легкомоторный вертолет Робинсон Р66 потерпел крушение в районе горы “Ежик” поселка Малый Утриш Анапского района Краснодарского края. На борту вертолета находился один человек — пилот. Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту крушения вертолета», — говорится в сообщении.