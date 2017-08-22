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09:12 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вертолет Robinson в понедельник вечером потерпел крушение в Анапском районе Краснодарского края, на борту находился пилот, сообщил Следственный комитет РФ.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, вертолет должен был лететь по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо.

«Легкомоторный вертолет Робинсон Р66 потерпел крушение в районе горы “Ежик” поселка Малый Утриш Анапского района Краснодарского края. На борту вертолета находился один человек — пилот. Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту крушения вертолета», — говорится в сообщении.

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