С дымком: в Хабаровске горело кафе восточной кухни

Кафе восточной кухни горело на улице Космической в дальневосточной столице. У двухэтажного деревянного здания, обшитого сэндвич-панелями, полыхала крыша.

Прибывшие в течение пяти минут первые пожарные расчёты начали тушить огонь. С помощью трёхколенных лестниц и автолестницы брандмейстеры подали четыре комбинированных ствола. В задымлённых помещениях работало звено газодымозащитной службы. Локализовать пожар на площади 50 квадратных метров удалось меньше чем за час, ещё через 14 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, а через несколько минут полностью всё потушили.

От огня пострадали крыша и часть обшивки здания. Эвакуация людей не потребовалась, так как до прибытия пожарных расчётов посетители самостоятельно вышли на улицу. Пострадавших нет. Специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.