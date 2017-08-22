С дымком: в Хабаровске горело кафе восточной кухни
Больше всего от огня пострадали крыша и часть обшивки здания.
Больше всего от огня пострадали крыша и часть обшивки здания.
Кафе восточной кухни горело на улице Космической в дальневосточной столице. У двухэтажного деревянного здания, обшитого
Прибывшие в течение пяти минут первые пожарные расчёты начали тушить огонь. С помощью трёхколенных лестниц и автолестницы брандмейстеры подали четыре комбинированных ствола. В задымлённых помещениях работало звено газодымозащитной службы. Локализовать пожар на площади 50 квадратных метров удалось меньше чем за час, ещё через 14 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, а через несколько минут полностью всё потушили.
От огня пострадали крыша и часть обшивки здания. Эвакуация людей не потребовалась, так как до прибытия пожарных расчётов посетители самостоятельно вышли на улицу. Пострадавших нет. Специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.
По предварительным данным, пожар распространился