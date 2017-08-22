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03:57 (мск), источник: Вести Приморье

В Уссурийске вдвое увеличили группировку МЧС. Видеорепортаж Максима Бордакова

В Уссурийске вдвое увеличена группировка спасателей. С момента сильнейшего паводка прошло две недели, но пострадавшие от большой воды еще продолжают восстанавливать хозяйство. Сейчас последствия стихии ликвидируют почти 1000 человек. Помогать разгребать завалы, принесенные водой, приехали сибиряки.

Источник: Вести Приморье

В этом году впервые за плодоносили яблони. Галина Медведкова с отцом пытаются сохранить жизнь единственному уцелевшему в саду дереву. Уже две недели руки не опускают, но постоянно вспоминают тот страшный потоп. Сухой ручей, что рядом с домом, сегодня перешагнуть можно, но именно его потоки сносили все на своем пути.

Галина Медведкова, жительница г. Уссурийска: «Это было как будто во сне, как будто не со мной. Вода со всех щелей, отовсюду. Плавает мебель, холодильник, мои книги… ой, не могу вспоминать».

Работы у пострадавших уссурийцев много. Порядки наводить еще не один день. Многие участки речная цунами изменила до неузнаваемости. Вернуть привычный облик жилья и дворов помогают спасатели. В Уссурийске их действительно много. Группировку МЧС увеличили вдвое. Адресную помочь, оказывают отряды из Хабаровска, Владивостока, Комсомольска, а на днях прилетели сибиряки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Проскурня, начальник группы Сибирского спасательного центра: «Люди, конечно, рады. Работы много. Мы проходим, у нас просят помощи, мы стараемся никому не отказывать и сделать побольше».

Потоки воды засорили и без того забитые грязью и илом многочисленные уссурийские ручьи. Люди руками убирают ветки, расчищают русла. Работают с утра до вечера. Сегодня в Уссурийске аварийно-восстановительными работами занимаются более 30 бригад. Часто спасатели сами ходят по дворам, чтобы предложить помощь.

Александр Лютый, спасатель первого класса ДВРПСО МЧС России: «В основном в зону затопления попали одинокие пенсионеры или люди, чьи родственники далеко. Хозяева нас встречают, с шутками, прибаутками. Помогают. Все проходит в дружеской обстановке».

В зоне затопления в Уссурийске оказались почти 2000 домов. 42 признали непригодными для жизни. Пострадавшие от паводка начали получать первые выплаты. А люди, которым нужна помочь в восстановлении имущества, могут рассчитывать на помощь спасателей.

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