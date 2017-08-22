В Уссурийске вдвое увеличили группировку МЧС. Видеорепортаж Максима Бордакова

Источник: Вести Приморье

В этом году впервые за плодоносили яблони. Галина Медведкова с отцом пытаются сохранить жизнь единственному уцелевшему в саду дереву. Уже две недели руки не опускают, но постоянно вспоминают тот страшный потоп. Сухой ручей, что рядом с домом, сегодня перешагнуть можно, но именно его потоки сносили все на своем пути.

Галина Медведкова, жительница г. Уссурийска: «Это было как будто во сне, как будто не со мной. Вода со всех щелей, отовсюду. Плавает мебель, холодильник, мои книги… ой, не могу вспоминать».

Работы у пострадавших уссурийцев много. Порядки наводить еще не один день. Многие участки речная цунами изменила до неузнаваемости. Вернуть привычный облик жилья и дворов помогают спасатели. В Уссурийске их действительно много. Группировку МЧС увеличили вдвое. Адресную помочь, оказывают отряды из Хабаровска, Владивостока, Комсомольска, а на днях прилетели сибиряки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BoLLKtM1yKw?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Проскурня, начальник группы Сибирского спасательного центра: «Люди, конечно, рады. Работы много. Мы проходим, у нас просят помощи, мы стараемся никому не отказывать и сделать побольше».

Потоки воды засорили и без того забитые грязью и илом многочисленные уссурийские ручьи. Люди руками убирают ветки, расчищают русла. Работают с утра до вечера. Сегодня в Уссурийске аварийно-восстановительными работами занимаются более 30 бригад. Часто спасатели сами ходят по дворам, чтобы предложить помощь.

Александр Лютый, спасатель первого класса ДВРПСО МЧС России: «В основном в зону затопления попали одинокие пенсионеры или люди, чьи родственники далеко. Хозяева нас встречают, с шутками, прибаутками. Помогают. Все проходит в дружеской обстановке».