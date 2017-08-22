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07:20 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актюбинской области задержали лжеполицейского

Мошенник орудовал по городским магазинам и требовал деньги за не составление протокола, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Факт мошенничества раскрыл участковый инспектор. Как оказалось, 23-летний житель города представлялся сотрудником полиции и грозил продавцам магазинов составить протокол за административное правонарушение — торговлю крепким алкоголем после 21:00. Чтобы «замять» дело, липовый полицейский требовал от 30 до 60 тысяч тенге.

Теперь настоящие полицейские ведут досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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