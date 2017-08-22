В Актюбинской области задержали лжеполицейского

Факт мошенничества раскрыл участковый инспектор. Как оказалось, 23-летний житель города представлялся сотрудником полиции и грозил продавцам магазинов составить протокол за административное правонарушение — торговлю крепким алкоголем после 21:00. Чтобы «замять» дело, липовый полицейский требовал от 30 до 60 тысяч тенге.