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03:27 (мск), источник: VLADNEWS

Японское судно попало в аварию у берегов Приморья

Сбс «Ирбис» спасло экипаж и груз «Кайё Мару № 30».

18 августа в ОД Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» поступило сообщение от МСКЦ Владивостока о том, что на японском судне «Кайё Мару № 30″, находящееся в Японском море в координатах 43º44» с. ш. и 137º37´ в. д. произошла авария — главный трос парашютного анкера замотался на винт, и дальнейшее плавание стало невозможным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Для спасения экипажа, судна и груза, к «Кайё Мару № 30» было направлено спасательное судно сбс «Ирбис», которое взяло аварийное судно на буксир и отбуксировало его 21 августа в порт Хатинохэ (Япония). Буксировка аварийного судна была проведена в кратчайшие сроки, с учётом обеспечения безопасности мореплавания и было передано японским властям без замечаний. После чего сбс «Ирбис» снялся в порт Владивосток.

В результате оперативно проведённой спасательной операции судном «Ирбис», экипаж и груз «Кайё Мару № 30» не пострадали.

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