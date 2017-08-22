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03:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

Житель иркутского интерната, стрелявший в директора учреждения, скончался

Директор дома престарелых не пострадал.

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 75-летнего мужчины-инвалида, стрелявшего в директора интерната, сообщает пресс-служба СКР Приангарья.

Инцидент произошел 18 августа. Как стало известно полицейским, из окна одной из комнат дома для инвалидов и престарелых в Иркутске слышны выстрелы.

Следователи установили, что в комнате, откуда доносились выстрелы, проживал 75-летний инвалид. Из окна первого этажа мужчина произвел выстрел из самодельного устройства в сторону директора соцучреждения. Начальник не пострадал. После требований полицейских, прибывших на место происшествия, прекратить противоправные действия, пенсионер закрылся в своей комнате и попытался свести счеты с жизнью. Мужчину доставили в больницу, где он от полученного ранения скончался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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