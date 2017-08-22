Житель иркутского интерната, стрелявший в директора учреждения, скончался

Инцидент произошел 18 августа. Как стало известно полицейским, из окна одной из комнат дома для инвалидов и престарелых в Иркутске слышны выстрелы.

Следователи установили, что в комнате, откуда доносились выстрелы, проживал 75-летний инвалид. Из окна первого этажа мужчина произвел выстрел из самодельного устройства в сторону директора соцучреждения. Начальник не пострадал. После требований полицейских, прибывших на место происшествия, прекратить противоправные действия, пенсионер закрылся в своей комнате и попытался свести счеты с жизнью. Мужчину доставили в больницу, где он от полученного ранения скончался.