В водоеме на Уралмаше утонул мужчина

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения «Сова», в воскресенье вечером он отправился искупаться в нем и не вернулся.

Следователи разбираются в обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в понедельник.

Известно, что вечером 20 августа компания людей отдыхала на берегу водоема в парке Победы. Один из них пошел купаться и утонул.

В ближайшее время тело направят на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Идет доследственная проверка.