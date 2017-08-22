Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Грецкие орехи помогают сидеть на диете
Первая европейская страна приняла сжиженный газ из США
Утвержден план обеспечения россиян доступным жильем
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Винтовка РФ стреляет пулями в 20 раз тяжелее, чем у АК-47 – СМИ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Шесть человек увезли на «скорой помощи» после аварии на остановке в Новосибирске

Шесть человек сегодня увезли на скорой после аварии на улице Первомайской. Иномарка влетела в остановку общественного транспорта, где новосибирцы дожидались общественного транспорта.

Остап Григорьянц, корреспондент: «Авария на улице Первомайская произошла около часа дня. Вот эта вот серая Киа Рио влетела в остановочный павильон от удара грузовика, вес которого на тот момент составлял порядка 8-ми тонн».

По словам очевидцев всё произошло за считанные секунды. Этот молодой человек, пожелавший остаться неизвестным — один из немногих, кому удалось чудом не попасть под летевший на него автомобиль.

Очевидец ДТП: «Мы стояли с краю остановки, а две девочки — они стояли на остановке. Получается, я слышу стук машины, смотрю — машина едет на меня. Мы отскочили с моей подругой, а одну девочку зацепила машина, и она отлетела. А еще было четверо».

Иномарка от удара вылетела прямо на людей. По нашей информации с места ДТП госпитализировали шесть человек. Среди них три ребенка. Уже известно — у одного из них перелом ключицы.

Хачик Бадалян, врач травматолог Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Новосибирска: «Ребенок находился в удовлетворительном состоянии, была оказана первая необходимая помощь, в нашей больнице осмотрел травматолог, хирург — исключена патология. И был направлен в нейрохирургическое отделение, первая детская больница».

О состоянии других пострадавших пока ничего не известно. Второй участник ДТП — отделался испугом — и уже дал показания.

Роман Казанцев, водитель грузовика: «Проехали перекресток, он передо мной перестроился. Маршрутка, я так понял, я не видел маршрутку, он сказал «маршрутка выезжала». Он притормозил, ну, а я не притормозил, не успел

В ГИБДД официально виновника аварии пока не назвали. Началась проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Автомобиль влетел в остановку в Новосибирске: есть пострадавшие
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
Трамп назвал недопустимым быстрый вывод войск США из Афганистана
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь