Шесть человек увезли на «скорой помощи» после аварии на остановке в Новосибирске

Остап Григорьянц, корреспондент: «Авария на улице Первомайская произошла около часа дня. Вот эта вот серая Киа Рио влетела в остановочный павильон от удара грузовика, вес которого на тот момент составлял порядка 8-ми тонн».

По словам очевидцев всё произошло за считанные секунды. Этот молодой человек, пожелавший остаться неизвестным — один из немногих, кому удалось чудом не попасть под летевший на него автомобиль.

Очевидец ДТП: «Мы стояли с краю остановки, а две девочки — они стояли на остановке. Получается, я слышу стук машины, смотрю — машина едет на меня. Мы отскочили с моей подругой, а одну девочку зацепила машина, и она отлетела. А еще было четверо».

Иномарка от удара вылетела прямо на людей. По нашей информации с места ДТП госпитализировали шесть человек. Среди них три ребенка. Уже известно — у одного из них перелом ключицы.

Хачик Бадалян, врач травматолог Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Новосибирска: «Ребенок находился в удовлетворительном состоянии, была оказана первая необходимая помощь, в нашей больнице осмотрел травматолог, хирург — исключена патология. И был направлен в нейрохирургическое отделение, первая детская больница».

О состоянии других пострадавших пока ничего не известно. Второй участник ДТП — отделался испугом — и уже дал показания.

Роман Казанцев, водитель грузовика: «Проехали перекресток, он передо мной перестроился. Маршрутка, я так понял, я не видел маршрутку, он сказал «маршрутка выезжала». Он притормозил, ну, а я не притормозил, не успел