16 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Иркутской области
Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
16 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки по улице Молодежная в
О возгорании в пятиэтажном доме в 8.15 сообщили очевидцы. Через пять минут на место прибыло первое подразделение огнеборцев. Из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. Жильцы верхних этажей не смогли выбраться из горящего дома
«Огонь потушили за несколько минут. В результате пожара квартира полностью закопчена, сгорел деревянный пол в комнате, уничтожена мебель и домашние вещи на площади 17 кв. метров», — отметили в ведомстве.
Причину пожара предстоит выяснить специалистам.