16 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

16 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки по улице Молодежная в Усть-Илимске Иркутской области накануне утром, 21 августа. Предварительно, выясняя причину пожара, дознаватели склонились к версии о нарушении правил пожарной безопасности электрооборудования. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже, квартиросъемщик, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно, из-за пожара он получил ожоги первой и второй степени тяжести. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

О возгорании в пятиэтажном доме в 8.15 сообщили очевидцы. Через пять минут на место прибыло первое подразделение огнеборцев. Из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. Жильцы верхних этажей не смогли выбраться из горящего дома из-за сильного задымления в подъезде. Бойцы звена газодымозащитной службы, используя специальные спасательные устройства для дыхания, по лестничному маршу вывели 16 человек. Под балконом горящей квартиры пожарные обнаружили пострадавшего мужчину, которого передали прибывшим врачам скорой.

«Огонь потушили за несколько минут. В результате пожара квартира полностью закопчена, сгорел деревянный пол в комнате, уничтожена мебель и домашние вещи на площади 17 кв. метров», — отметили в ведомстве.