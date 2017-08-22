В Шымкенте судят «охотника за полицейскими» Руслана Жанпеисова

Источник: Nur.kz

В суде Абайского района состоялось первое слушание по делу Руслана Жанпеисова, известного благодаря снятым им видеороликам о нарушениях со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы.

Руслан Жанпеисов был задержан в марте этого года по обвинению в коммерческом подкупе, однако сейчас ему предъявлены совсем другие обвинения, пишет Otyrar.kz.

На процесс пришел только один из двух заявленных пострадавших, который категорически потребовал, чтобы журналисты его не снимали.

Сам Руслан Жанпеисов на скамье подсудимых не проявлял ни малейшего волнения, нередко улыбался и даже шутил.

Был не против видеосъемки журналистов на первом заседании. Однако выступил категорически против того, чтобы на телевидении освещались подробности последующих процессов.

Прокурор управления Абайской прокуратуры зачитал обвинение.

В выступлении прокурора отмечалось, что Жанпеисов снимал деятельность сотрудников ДПС и затем, от имени общественного объединения «ОСА», выкладывал эти материалы в YouTube, сопровождая их комментариями о неправомерных действиях полицейских.

Во время такой общественной работы, как явствует из обвинения, у Жанпеисова якобы возник умысел на совершение вымогательства. Объектом стали полицейские.

«Жанпеисов стал вымогать пять тысяч тенге у сотрудника полиции К. говоря, что, в противном случае, выложит запись в Интернет и тем самым угрожал, что по данной записи судьба его (сотрудника полиции) работы будет стоять под вопросом. На что К. перевел деньги Жанпеисову по терминалу на его сотовый телефон.

Далее он зафиксировал на сотовый телефон полицейского ДПС А. с закрытыми глазами. Стал вымогать у него денежные средства. При получении денег в сумме 50 тысяч тенге Жанпеисов был задержан, — заявил прокурор Сырым Жаксылыков.

В ходе обыска в доме Жанпеисова обнаружели также специальные технические средства негласного получения информации, посредством которых, по обвинению прокурора, Жанпеисов вмешивался в деятельность госорганов.

Таким образом, ему предъявлены обвинения по статье 194 части 2 (Вымогательство неоднократно), 399 (Незаконные использование специальных технических средств негласного получения информации) и статьи 403 (Незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность государственных органов).