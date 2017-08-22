Полиция: Убийца пауэрлифтера Драчева мог уехать из Хабаровска на автобусе
Участник уличной драки находится в розыске уже вторые сутки.
Участник уличной драки находится в розыске уже вторые сутки.
Молодой человек, который, по данным следствия, забил в уличной драке чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, мог уехать из Хабаровска на междугороднем автобусе. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в краевом управлении МВД.
Ориентировки на беглеца правоохранители распространили по подразделениям транспортной полиции, а также направили руководителям
Замначальника
«На установление местонахождения подозреваемого направлены все силы, подключились коллеги из соседних регионов ДФО. Предполагаемого убийцу ищут не только в Хабаровске, но и за границами Хабаровского края. Под контроль взяты транспортные узлы. Ориентировки развешаны в салонах междугородних автобусов, о личности разыскиваемого молодого человека предупреждены владельцы и персонал придорожных гостиниц — идет очень масштабная
Напомним, что чемпион мира по пауэрлифтингу 2011 года Андрей Драчев умер в больнице после уличной драки, которая завязалась в воскресенье утром у кафе в центре Хабаровска. По данным следствия, смертельные травмы спортсмену нанес молодой человек 1992 года рождения. Вечером в понедельник, 21 августа, недалеко от Комсомольской площади собрались не менее ста спортсменов, которые выразили свое возмущение по поводу убийства Андрея. На спонтанном митинге они требовали скорейшей поимки беглеца и справедливого наказания для него.