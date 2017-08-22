Полиция: Убийца пауэрлифтера Драчева мог уехать из Хабаровска на автобусе

Молодой человек, который, по данным следствия, забил в уличной драке чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, мог уехать из Хабаровска на междугороднем автобусе. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в краевом управлении МВД.

Ориентировки на беглеца правоохранители распространили по подразделениям транспортной полиции, а также направили руководителям компаний-перевозчиков и хабаровского автовокзала.

Замначальника пресс-службы управления МВД по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова сообщила, что на розыск предполагаемого убийцы спортсмена брошены основные силы ведомства.

«На установление местонахождения подозреваемого направлены все силы, подключились коллеги из соседних регионов ДФО. Предполагаемого убийцу ищут не только в Хабаровске, но и за границами Хабаровского края. Под контроль взяты транспортные узлы. Ориентировки развешаны в салонах междугородних автобусов, о личности разыскиваемого молодого человека предупреждены владельцы и персонал придорожных гостиниц — идет очень масштабная опреративно-розыскная работа», — рассказала Екатерина Тарасова.