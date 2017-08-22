Жителям подтопленных домов в Красноярске поставят прививки от гепатита А

Жителям подтопленных домов в Красноярске предложили бесплатно поставить прививки от инфекционных заболеваний. Дело в том, что после схода воды на придомовых территориях могло произойти подтопление выгребных сооружений. Из-за этого сточные воды могли попасть в колодцы, откуда жители набирают питьевую воду. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«При наличии на территории домовладения колодцев следует очистить их и провести дезинфекцию. Кроме того, во время работы на приусадебном участке необходимо использовать средства защиты рук, не принимать пищу и не курить во время работы, чтобы инфекция с загрязненных рук не попала в организм», — рассказали в ведомстве.

Жителям подтопленным домов по ул. Социалистической, Невской и Куйбышева посоветовали поставить прививки против гепатита А и ротовирусных инфекций. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора уже составляют список граждан, которым необходима вакцинация.