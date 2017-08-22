Губернатор дал два дня на устранение последствий ливня в Красноярске
За сутки выпало около 170% месячной нормы осадков.
За сутки выпало около 170% месячной нормы осадков.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил в течение двух дней провести основные работы по ликвидации последствий сильного ливня в региональном центре, сообщила
В Красноярске в воскресенье
На улице Заречной размыло грунт, предстоит укрепить основание опоры ЛЭП. На улице 2-я Брянская коммунальщики убирают поваленные деревья. На участке проспекта Котельникова, где от дождей пострадали опоры уличных фонарей, повреждено дорожное полотно. Сейчас на всех объектах работают специалисты и техника.
«Сейчас предстоит сконцентрировать усилия на тех объектах, где требуется капитальное восстановление, где необходимы укрепление грунта, ремонт дорожного полотна, перенос опор ЛЭП. На некоторых участках будет нужна помощь проектных институтов, возможно, понадобятся дополнительные геодезические обследования», — цитирует
Добавим, по данным специалистов Гидрометцентра, в воскресенье в Красноярске за сутки выпало около 170% месячной нормы осадков.