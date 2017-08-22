В Красноярске на инспектора стройнадзора завели дело за взятки

В Красноярске инспектор стройнадзора покрывал преступления в сфере долевого строительства и попался на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Согласно предварительной версии следствия, государственному инспектору надзора за долевым строительством стало известно о том, что в сотрудники полиции проводят проверку в отношении гендиректора одной из строительных организаций. Он предложил бизнесмену свои услуги по прекращению проверки взамен на две однокомнатные квартиры и 2,5 млн рублей. Руководитель предприятия согласился на его условия и оформил на знакомую обвиняемого две квартиры.

В тоже время сотрудниками полиции в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». По мнению директора фирмы, инспектор не выполнил свои обещания, однако последний ему ответил, что якобы оказал помощь в переквалификации с более тяжкой статьи на менее тяжкую, за что потребовал передать ему 2,5 млн рублей. Директор строительной фирмы после полученных требований обратился в правоохранительные органы, и в момент передачи денежных средств государственный инспектор был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность этого инспектора к совершению еще одного преступления. В 2015 году он получил взятку в виде квартиры стоимостью 1,8 млн рублей за непривлечение к административной ответственности юридическое лицо за допущенные в ходе деятельности предприятия нарушения.