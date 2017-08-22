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08:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший в Прикамье отец троих детей нашёлся живым

Мужчина сообщил родным, что сейчас находится в Краснокамске.

32-летний мужчина, который пропал, выйдя из отделения полиции, нашёлся. Как сообщила его сестра, мужчина жив и здоров. Он вышел на связь и рассказал родным, что сейчас находится в Краснокамске.

Напомним, по словам сестры, 12 августа в Осинском районе её брата избили. Его отвезли в отделение полиции, откуда он вышел в 23 часа. После этого никто мужчину не видел.

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