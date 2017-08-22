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05:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Квартиры обворовывал житель Хабаровского края

Хабаровские полицейские задержали 23-летнего жителя Красной Речки.

Мужчина обворовывал квартиры жителей краевой столицы. Он проникал в помещения через балконные двери и окна. Из квартир фигурант похищал дорогостоящую бытовую и компьютерную технику, телефоны. Действовал злоумышленник днем, когда хозяева квартир были на работе.

Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабеж. Сейчас он заключен под стражу. Ведется расследование, устанавливается размер причиненного злоумышленником ущерба, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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