Квартиры обворовывал житель Хабаровского края

Мужчина обворовывал квартиры жителей краевой столицы. Он проникал в помещения через балконные двери и окна. Из квартир фигурант похищал дорогостоящую бытовую и компьютерную технику, телефоны. Действовал злоумышленник днем, когда хозяева квартир были на работе.

Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабеж. Сейчас он заключен под стражу. Ведется расследование, устанавливается размер причиненного злоумышленником ущерба, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.