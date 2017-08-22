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05:59 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

После взрыва газа в жилом доме в Хабаровске обнаружили повреждения

Специалисты проектно-экспертного института обнаружили повреждения в ходе обследования жилого дома в Хабаровске, где накануне произошёл взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Источник: ИТАР-ТАСС

Обнаружены повреждения двух несущих плит перекрытия между 8 и 9 этажами, а также трещина между наружной стеной и стеной лоджии, в несущей стене между кухней и лестничной клеткой. В ближайшее время ремонтом займётся строительная компания, пообещали в мэрии Хабаровска.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме по улице Бондаря в Хабаровске произошёл 20 августа. Пострадавших нет, однако сильно повреждены две квартиры на восьмом этаже. Вернуться в свои квартиры после взрыва не смогли жильцы с 7 по 10 этаж.

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