После взрыва газа в жилом доме в Хабаровске обнаружили повреждения
Специалисты
Специалисты
Обнаружены повреждения двух несущих плит перекрытия между 8 и 9 этажами, а также трещина между наружной стеной и стеной лоджии, в несущей стене между кухней и лестничной клеткой. В ближайшее время ремонтом займётся строительная компания, пообещали в мэрии Хабаровска.
Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме по улице Бондаря в Хабаровске произошёл 20 августа. Пострадавших нет, однако сильно повреждены две квартиры на восьмом этаже. Вернуться в свои квартиры после взрыва не смогли жильцы с 7 по 10 этаж.