После взрыва газа в жилом доме в Хабаровске обнаружили повреждения

Обнаружены повреждения двух несущих плит перекрытия между 8 и 9 этажами, а также трещина между наружной стеной и стеной лоджии, в несущей стене между кухней и лестничной клеткой. В ближайшее время ремонтом займётся строительная компания, пообещали в мэрии Хабаровска.